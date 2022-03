Darwin marca posição goleadora na Europa

Ontem às 23:34 Facebook

Darwin Núñez marcou anteontem, ao V. Guimarães, na Luz, e tornou-se num dos poucos avançados na Europa que chegou aos 20 golos, no campeonato.

Entre as principais ligas europeias, só cinco futebolistas, além do uruguaio, o conseguiram: Lewandowski (Bayern/Alemanha) leva 28, seguido de Patrick Schick (Bayer Leverkusen/Alemanha), Dusan Vlahovic (Juventus/Itália), Michael Frey (Antuérpia/Bélgica) e Deniz Undav (Saint-Gilloise/Bélgica), todos com 20. Nos últimos 10 jogos na Liga portuguesa, só não marcou em três, tendo pelo meio festejado um hat-trick diante do Famalicão.

Entre todas as competições, o avançado, de 22 anos, concretizou 25 golos no total, em que se incluem três na Liga dos Campeões. Atravessa a sua melhor época de sempre, dado que o seu melhor registo de golos, desde que chegou à Europa, tinha sido alcançado no Almeria, na 2.ª Divisão espanhola, em que festejou 16 tentos. Neste momento, soma mais nove. Na última época, ao serviço dos encarnados, registou 14.