Darwin mostrou o pé lesionado e depois apagou a publicação

JN Hoje às 12:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Darwin Núñez saiu do clássico de quinta-feira com um corte profundo no pé esquerdo e recorreu às redes sociais para mostrar como ficou após a entrada de Fábio Cardoso.

Pouco depois de fazer a publicação no Instagram, onde mostrava indignação por Fábio Cardoso não ter sido advertido, o avançado uruguaio retirou-a.

Darwin sofreu um corte profundo

Núñez teve de ser substituído aos 57 minutos do jogo no Dragão, tendo ficado com um corte bastante profundo no peito do pé esquerdo, na sequência de uma pisadela de Fábio Cardoso, aos 53 minutos de jogo, que não foi admoestado disciplinarmente por parte de Fábio Veríssimo. O uruguaio foi assistido fora das quatro linhas, mas acabou por não conseguir voltar a jogo e cedeu o lugar a Seferovic.

Na saída das quatro linhas, o camisola 9 das águias teve a assistência de um colega de equipa e de Matheus Uribe, do F. C. Porto.

Não se sabe o tempo de paragem a que esta lesão obrigará, mas Darwin estava a atravessar uma excelente fase, tendo marcado dez golos nos últimos sete jogos.