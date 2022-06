Darwin no melhor 11 do último campeonato

JN Hoje às 17:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-jogador do Benfica é o primeiro avançado eleito para a melhor equipa da Liga em 2021/22.

Darwin Nuñez foi distinguido, este domingo, com um lugar no melhor 11 do campeonato da temporada passada, sendo o primeiro avançado a integrar a melhor equipa da Liga 2021/22.

Através de um comunicado, a Liga de Clubes destaca que o "uruguaio foi o melhor marcador da competição, com 26 golos apontados pelo Benfica, além de ter sido distinguido com o prémio "Homem do Jogo" em 11 ocasiões".

A nota acrescenta que "se a estes números somarmos as quatro assistências que providenciou aos colegas de equipa, Darwin fica diretamente ligado a 30 golos, tendo sido opção em 28 jogos".

Darwin já não é jogador do Benfica, uma vez que se mudou para o Liverpool, numa transferência que rendeu 75 milhões de euros às águias.