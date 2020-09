Darwin Nuñez abandona estágio para negociar com o Benfica

JN Hoje às 11:01 Facebook

Avançado uruguaio do AD Almería negoceia os termos do contrato e as questões salariais com as águias.

Darwin Nuñez, avançado uruguaio referenciado pelo Benfica, abandonou o estágio de pré-época em Marbella, em Espanha, para viajar até Almería, onde se encontra reunido com Rui Costa, administrador das águias, e com Edgardo Lasalvia, representante do jogador, nas instalações do clube, o AD Almería.

Há um princípio de entendimento entre o Benfica e o AD Almería para a transferência do jogador, faltando apenas Darwin Nuñez negociar os termos do contrato com as águias e também as questões salariais. O futebolista poderá custar aos cofres dos encarnados 25 milhões de euros e transformar-se na contratação mais cara dos encarnados. Na última época, Darwin Nuñez, de 21 anos, marcou 16 golos ao serviço do emblema da 2.ª Divisão espanhola.