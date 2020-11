Darwin Nuñez ajuda Uruguai a derrotar Colômbia de Carlos Queiroz

JN/Agências Hoje às 23:17 Facebook

O benfiquista Darwin Nuñez ajudou esta sexta-feira a seleção do Uruguai a impôr, em Barranquilla, a primeira derrota à Colômbia na era Carlos Queiroz, ao selar o 3-0 final, nas eliminatórias para o Mundial de 2022.

Em encontro da terceira jornada da zona sul-americana de apuramento, os "cafeteros" tiveram muito mais tempo a bola e remataram mais, mas a eficácia esteve toda do lado do onze de Óscar Tabárez, muito bem a defender e letal no contra-ataque.

O momento do encontro acabou por ser escrito pelo jogador do Benfica, entrado ao intervalo, com um 'tiro' de pé direito de fora da área, aos 73 minutos, que David Ospina não pôde deter, vendo a bola entrar junto ao poste direito.

O benfiquista, de 21 anos, apontou o segundo golo em três jogos pelo Uruguai, seguindo o exemplo'dos veteranos Edinson Cavani e Luis Suárez, ambos de 33, que apontaram os outros dois golos da 'celeste', aos cinco e 54 minutos.

Na classificação, o Uruguai, que tinha batido em casa o Chile (2-1) e perdido no Equador (2-4), passou a somar seis pontos, ultrapassando a Colômbia, que se mantém com quatro, e juntando-se ao Equador e ao Brasil, que recebe ainda esta sexta-feira a Venezuela.

Os "cafeteros" saíram da zona de apuramento e sofreram a primeira derrota sob o comando de Queiroz, depois de quatro vitórias e dois empates, entre jogos da Copa América de 2019 e de qualificação para o Mundial de 2022.

Nos colombianos, que não perdiam um jogo oficial desde o Mundial2018 (1-2 com o Japão), alinharam dois portistas, com Uribe a jogar de início e a ser substituído aos 65 minutos e Luis Díaz a entrar aos 32, para o lugar de Wilmar Barrios.