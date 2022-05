Darwin Núñez apontado ao United caso Cristiano Ronaldo deixe o clube

JN Hoje às 15:09 Facebook

O futuro de Cristiano Ronaldo e Darwin Núñez pode estar interligado. Em Inglaterra, falam-se em 70 milhões de euros para se encontrar um substituto para CR7.

Em Inglaterra, o jornal "Daily Express" escreve que o avançado uruguaio do Benfica, melhor marcador da Liga com 26 golos, é um dos nomes em cima da mesa para substituir CR7 no plantel dos "red devils", caso o internacional português deixe a equipa inglesa.

Darwin, que ainda há poucas semanas brilhou em Liverpool, para a Liga dos Campeões, surge numa lista que inclui os nomes de Lautaro Martínez, do Inter de Milão, e Sebastian Haller, que foi orientado pelo novo treinador do United, Erik ten Hag, nas duas últimas épocas.

De acordo com a imprensa inglesa, o Manchester United vai proceder a uma autêntica revolução no plantel, que conta ainda com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes, e terá destinados 70 milhões de euros para encontrar o substituto de Cristiano Ronaldo.

Aos 37 anos, avançado português tem sido a principal figura dos "red devils" numa época difícil para o clube, que deverá falhar a presença na Liga dos Campeões, em 2022/2023. Ainda hoje recebeu o prémio de melhor jogador do mês do Manchester United, pela quarta vez esta temporada.

A saída de Ronaldo tem sido tema de conversa nos últimos meses e a possibilidade de regressar ao Real Madrid foi aventada, hoje, pelo jornal "The Mirror". Isto poucos dias depois de os adeptos madrilenos terem entoado o nome do internacional português durante os festejos do título de campeão espanhol, no passado fim de semana.