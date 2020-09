Darwin Nuñez assume transferência para o Benfica

JN Hoje às 12:05 Facebook

Avançado uruguaio revela que assinou por cinco temporadas com o clube da Luz e deixa mensagem de despedida aos adeptos do AD. Almería.

Darwin Nuñez confirmou ao jornal espanhol "La Voz de Almería" que assinou contrato "por cinco anos" com o clube da águia. "Almería vai no meu coração", adiantou ainda o jogador, de 21 anos, que chega ao Benfica para reforçar o ataque e deve custar 25 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre da história do clube encarnado.

Esta manhã, o internacional uruguaio já tinha abandonado o estágio da equipa espanhola em Marbella para viajar até Almería, onde se reuniu com Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, para fechar os termos salariais do novo contrato.