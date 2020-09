Darwin Nuñez chegou a Lisboa acompanhado de Rui Costa

Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado uruguaio Darwin Nuñez chegou esta tarde ao aeroporto de Lisboa, acompanhado por Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, depois de ter anunciado que assinou pelas águias por cinco temporadas.

Esta manhã, o internacional uruguaio já tinha abandonado o estágio da equipa, em Marbella, para viajar até Almería, onde se reuniu com Rui Costa, administrador da SAD do Benfica, para fechar os termos salariais do novo contrato.

Darwin Nuñez confirmou ao jornal espanhol "La Voz de Almería" que assinou contrato "por cinco anos" com o clube da águia. "Almería vai no meu coração", adiantou ainda o jogador, de 21 anos, que chega ao Benfica para reforçar o ataque e deve custar 25 milhões de euros, a transferência mais cara de sempre da história do clube encarnado.