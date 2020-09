Darwin Nuñez chegou para assinar em dia pouco fértil

JN Hoje às 21:10 Facebook

A chegada a Lisboa do avançado uruguaio Darwin Nuñez para assinar pelo Benfica foi a novidade num dia pouco movimentado em transferências. Lá fora, destaque as contratações protagonizadas por Manchester United e Mónaco.

Benfica: O avançado internacional uruguaio Darwin Núñez anunciou ter assinado um contrato por cinco anos com às águias, tendo já viajado com o administrador da SAD Rui Costa para Lisboa, a fim de realizar testes médicos e assinar o vínculo. "Estou muito contente por estar aqui. Amanhã [quinta-feira] serei apresentado", afirmou o avançado, que chega proveniente dos espanhóis do Almería, da segunda liga espanhola, antes de Rui Costa ter dito que Nuñez "de certeza que terá muito êxito no Benfica". O jogador uruguaio, autor de 16 golos em 32 jogos na edição 2019/20 da segunda divisão espanhola, poderá custar ao Benfica cerca de 25 milhões de euros, passando a ser mais elevada contratação da história do clube.

Gil Vicente: O médio Lucas Mineiro, 24 anos, rumou a Barcelos até ao final da temporada, por empréstimo dos brasileiros da Chapecoense. "Fui muito bem recebido pelos meus colegas. Já tinha jogado contra alguns deles e isso facilitou um pouco mais a adaptação. Deu para ver e sentir que é um grupo muito unido. Estou muito feliz por chegar aqui e com expectativas muito grandes", elogiou o centrocampista, numa nota publicada pela formação de Barcelos nas redes sociais.

Portimonense: Os brasileiros Maurício e Fabrício foram apresentados como reforços para a época 2020/2021, regressando ao clube algarvio por empréstimo do Urawa Reds Diamonds, do Japão. O defesa Maurício António, de 28 anos, regressa a Portimão, clube que representou na época 2014/2015, tendo passado pelo F. C. Porto e Marítimo antes de ingressar nos japoneses do Urawa Reds, clube pelo qual venceu a Liga dos Campeões da Ásia. O avançado Fabrício, de 30 anos, representou o Portimonense durante sete épocas e ajudou na subida à Liga.

Manchester United: O internacional holandês Donny Van de Beek vai representar os "red devils" nas próximas cinco temporadas, até 2025, com opção de prolongar o contrato por mais um ano. "Não consigo explicar como é incrível a oportunidade de ingressar num clube com uma história tão incrível", disse o médio, de 23 anos, citado pelos meios de comunicação dos 'red devils', acrescentando que "agora está pronto para dar este passo na carreira e atuar ao mais alto nível". Van de Beek vai ser companheiro dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot no clube de Manchester, que considera ter "alguns dos melhores médios do mundo, com quem poderá aprender e mostrar as suas qualidades".

Fulham: Nem só de jogadores vive o mercado do futebol. O recém-promovido à Premier League anunciou que o seu treinador, Scott Parker, assinou um novo contrato válido por três épocas, até junho de 2023. "Sinto-me muito feliz por ter assinado um novo acordo que demonstra confiança e compromisso mútuos, tanto do meu lado quanto do clube", afirmou Scott Parker ao site oficial do Fulham.

Mónaco: O avançado alemão Kevin Volland, que pertencia ao Bayer Leverkusen, assinou um contrato por quatro anos com os monegascos. Kevin Volland, de 28 anos, tinha contrato até junho de 2021 e terá esta época a primeira experiência fora da Alemanha. O avançado germânico iniciou a carreira no Munique 1860, no qual conseguiu 20 golos, em 60 jogos, e passou ainda pelo Hoffenheim (36 golos, em 144 jogos) antes de, em 2016, ingressar no Bayer Leverkusen (50 golos, em 148 jogos).