Darwin Núñez e Fábio Vieira valem quase 30% do investimento inglês

Clubes da Premier League já gastaram 387 milhões de euros neste defeso e 110 foram entregues a Benfica e F. C. Porto.

A mais antiga aliança diplomática do Mundo dura há qualquer coisa como 649 anos e as boas relações entre Portugal e o Reino Unido também são bem evidentes no futebol. Há muito tempo que a Premier League é um dos principais "clientes" do futebol luso e este pré-verão de 2022 já escreveu mais dois episódios de uma história que promete continuar até ao início de setembro, já que não faltam muitos mais alvos "portugueses" em terras de Sua Majestade.

Darwin Núñez deixou o Benfica rumo ao Liverpool por 75 milhões de euros, enquanto o F. C. Porto confirmou a transferência de Fábio Vieira para o Arsenal por 35M€ e, para já, a balança comercial atinge um saldo positivo de 110 milhões de euros. O valor pode subir ainda mais, caso os dois atletas cumpram determinados objetivos desportivos, já que o negócio do uruguaio prevê que os "reds" possam vir a pagar mais 25M€ às águias, enquanto os "gunners" reservam mais 5M€ caso Fábio Vieira cumpra os objetivos determinados ao serviço da equipa treinada por Mikel Arteta.