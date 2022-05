Darwin Núñez: o goleador mais jovem dos últimos 30 anos que ameaça recordes

O avançado uruguaio do Benfica está a realizar uma época exímia a nível de golos. Darwin já leva 34 tentos em todas as competições e está próximo de bater recordes ao serviço das águias.

O futebol português teve grandes goleadores nos últimos 30 anos. Mário Jardel, Liedson, Óscar Cardozo, entre outros, deixaram a sua marca pelos clubes onde passaram pela quantidade de vezes que abanaram as redes adversárias. Na extensa lista de craques, Darwin Núñez é o nome mais recente a ser adicionado. O avançado uruguaio do Benfica já leva 34 golos em todas as competições e está cada vez mais perto de fazer história.

Com 22 anos, Darwin é o melhor marcador mais novo das últimas três décadas, superando o registo de Mário Jardel, Simão Sabrosa e Pedro Gonçalves (23 anos). Se tudo correr como planeado, o uruguaio vai terminar a época no topo da lista de goleadores do campeonato português e, assim sendo, entrará na história.