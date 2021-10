Darwin Nuñez o melhor do mês de setembro para a Liga

JN/Agências Hoje às 20:02 Facebook

O avançado uruguaio Darwin Núnez, do Benfica, foi eleito o melhor jogador da Liga Portugal no mês de setembro, período em que assinou quatro golos pelas águias.

Darwin, que já tinha sido distinguido como o melhor avançado do último mês, recebeu 16% dos votos dos treinadores da Liga Portugal, batendo o extremo colombiano Luís Díaz (F. C. Porto), segundo com 11,70%, e o colega de equipa Rafa, que ficou em terceiro com 11,10%.

Apesar de estar a cumprir a segunda temporada no Benfica, o jogador de 22 anos conquistou pela primeira vez este troféu, sobretudo devido aos dois golos marcados frente ao Santa Clara (5-0), no Açores, e outro bis alcançado na receção ao Boavista (3-1).

Além de Darwin, o Benfica, líder do campeonato, já tinha sido galardoado com o prémio de melhor treinador em setembro, que foi para Jorge Jesus, e com o prémio de melhor médio, entregue a João Mário.

Na baliza, Diogo Costa, do F. C. Porto, foi eleito o melhor guarda-redes nesse período e o espanhol Pedro Porro, do Sporting, o melhor defesa.

Na Liga Portugal 2, o avançado brasileiro Heliardo, do Varzim, foi eleito o melhor jogador da prova durante o mês e Rui Ferreira, do Feirense, o melhor treinador.