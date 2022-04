Darwin Nuñez resolve na Madeira

O Benfica voltou aos triunfos no campeonato, após bater o Marítimo, por 1-0, graças a um golo madrugador de Darwin Núñez, aos 70 segundos, e garantiu matematicamente o terceiro lugar.

A expulsão de Cláudio Winck, antes do intervalo, facilitou a tarefa dos encarnados que, ainda assim, não conseguiram aproveitar a vantagem numérica para construir um resultado mais robusto. Aliás, nos descontos, Vlachodimos teve de se aplicar para segurar uma bola de Alipour, depois de desviar em Vertonghen.

Fruto dos encarnados receberem o F. C. Porto na Luz, na próxima jornada, Veríssimo operou várias mudanças e a principal novidade no onze foi a estreia de Sandro Cruz, na lateral esquerda, um jovem que fez uma exibição regular no lugar de Grimaldo. O Benfica entrou praticamente a vencer: depois de um remate de Gil Dias, que o guarda-redes Paulo Victor socou para a frente, Darwin aproveitou para cabecear com êxito para o fundo das redes.