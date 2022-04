Darwin Núñez: "Temos de melhorar nos detalhes"

JN/Agências Ontem às 22:58 Facebook

Após a derrota contra o Braga (3-2), o homem-golo do Benfica, que até celebrou um tento, pediu mais atenção da equipa aos detalhes, mas garantiu que este desaire não vai interferir na preparação para o duelo com o Liverpool, a contar para a Liga dos Campeões, na próxima terça-feira.

"A verdade é que é uma lástima perder assim. Eles marcaram dois golos na primeira parte, ao intervalo falámos do que tínhamos de corrigir, entrámos com outro 'chip', marcámos dois golos, mas depois temos de melhorar estes pequenos detalhes porque sofrer um golo assim custa muito. Temos de corrigir os erros e pensar no próximo jogo porque este já acabou", afirmou o craque encarnado após o jogo.

Dawin acredita que a perda destes três pontos já é um assunto do passado e não terá influência no duelo da Liga dos Campeões, com o Liverpool. "Não, estamos tranquilos, vamos preparar o jogo com o Liverpool e meter o Benfica lá em cima porque é uma equipa grande e merece ganhar", concluiu o uruguaio, que deverá defrontar Portugal no próximo Mundial.