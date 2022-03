Darwin regressa ao onze para dar poder de fogo à águia

Recuperado de uma gripe, Darwin Núñez aponta à titularidade frente ao Vizela (sexta-feira, 20.15 horas, BTV). No último jogo, no Algarve, frente ao Portimonense, ficou no banco e só entrou nos últimos minutos, visto que nos dias anteriores falhou sessões de treino devido à doença

Melhor marcador no campeonato, com 20 golos, o avançado uruguaio contribuiu com oito pontos para o Benfica na Liga graças à sua eficácia.

Frente ao Santa Clara, na Luz, na 22.ª jornada, pertenceu-lhe o bis da reviravolta (2-1), já com o Moreirense, na 18.ª ronda, festejou o golo do empate (1-1). Por seu lado, na 14.ª jornada, na partida com o Famalicão (4-1), completou um hat-trick, enquanto que, com o Boavista, na sexta, marcou dois golos (3-1).