Darwin regressa para travar ciclo negativo na Luz

Após falhar a final four da Taça da Liga e o último jogo do campeonato, frente ao Gil Vicente, Darwin Nuñez regressa segunda-feira à equipa, na partida diante do Tondela, na Beira Alta.

Melhor marcador da Liga, com 15 golos, o avançado uruguaio atravessa o melhor período da carreira e tenta travar mais um ciclo negativo dos encarnados, nesta temporada. É a segunda vez que a equipa não vence há três jogos (apesar de, no primeiro, ter derrotado o Boavista nos penáltis, nas meias finais na Taça da Liga) e é, também, a segunda vez que soma duas derrotas consecutivas.

Nos últimos 10 jogos no Benfica, Darwin marcou 12 golos em todas as competições, número que só por si é revelador da importância que tem na equipa. Ao serviço do Uruguai, acabou, porém, por ficar em branco.