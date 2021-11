Darwin tem rótulo de inegociável no mercado de janeiro

Luís Antunes Hoje às 21:15 Facebook

Empresário do uruguaio revelou, nesta segunda-feira, que os principais clubes da Europa estão interessados e que vai reunir com Rui Costa.

Darwin Nuñez é inegociável na próxima janela de mercado, em janeiro. Este é a estratégia da SAD encarnada, sabe o JN, para eventuais aproximações ou consultas sobre o valor do avançado que continua em alta, especialmente em Itália, e que motivou as declarações do empresário Edgardo Lasalvia, que admite viabilizar a negociação no verão.

"Não posso dizer os nomes das equipas com as quais falamos. Os principais clubes europeus chamaram-nos para comprar Darwin e isso significa que está a trabalhar bem", sublinhou, o representante, esta segunda-feira, ao site "TuttoJuve". O agente admitiu, por outro lado, estar em contacto com Benfica e ter uma viagem agendada para Lisboa "nos próximos dias" e um "encontro com o presidente Rui Costa"."Vamos trabalhar para uma negociação que terá lugar em junho ou julho. Estamos tranquilos e procuramos fazer o melhor por ele e pelo clube", disse.