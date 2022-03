Darwin vai mudar de empresário

Uruguaio será representado por agente argentino que gere carreira de Otamendi e é próximo de Jorge Mendes

Darwin Núñez, avançado das águias, vai mudar de agente. Ao que o JN apurou, o avançado do Benfica termina a ligação contratual com o empresário Edgardo Lassalvia e irá iniciar um novo vínculo com Eugenio López, representante argentino de Nicolas Otamendi, elemento que mantém boas relações com a Gestifute de Jorge Mendes.

A alteração já terá sido comunicada pelo futebolista ao seu representante. O avançado, de momento na seleção do seu país, vive a melhor época da carreira - 26 golos - e é claramente o jogador com maior valor de mercado para uma eventual transferência no verão.