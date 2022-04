Darwin vai mudar de empresário

JN Ontem às 23:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado uruguaio Darwin Nuñez, do Benfica, usou as redes sociais, esta quinta-feira, para revelar que não vai renovar contrato com o empresário que o representa Edgardo Lasalvia.

"Quero esclarecer que não renovarei contrato com o que era meu representante, Edgardo Lasalvia. No entando, quero esclarecer que nem a minha, nem eu, recebemos qualquer ameaça e estamos bem", escreveu o jogador das águias na rede social Twitter.

O desempenho do jogador na segunda época pelas águias chamou a atenção de alguns gigantes europeus e terá provocado um conflito entre o empresário atual e aquele que apontam como futuro representante: o português Jorge Mendes.

O Benfica pretende vender o avançado uruaguaio no verão por valores a rondar os 80 milhões de euros.