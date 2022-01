Das discussões entre Dembelé e o Barcelona à tentativa de "golpe duplo" do PSG

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:09 Facebook

Num dia de mercado calmo, o pai de Svilar admite que o atleta não está contente com a situação no clube encarnado e o Vizela apresentou um reforço. O Everton já apresentou o treinador interino e, em Barcelona, Dembelé ainda não chegou a acordo para renovar.

Benfica: Desde 2018/19 no Benfica, Svilar ainda não disputou qualquer jogo pela equipa principal encarnada esta época e o fim de contrato está próximo. O pai do atleta garante que o atleta "não se sente bem" por ser o terceiro guarda-redes e não sabe que decisão vai tomar para o futuro profissional. "Não se pode dizer que esteja feliz, mas está bem. Ele fica livre para assinar por qualquer clube em julho e eu sei que há alguns clubes interessados, há também a renovação com o Benfica. Mas ainda não sei o que ele e o agente vão decidir", afirmou em declarações à Rádio Renascença.

Vizela: André Sarmiento foi oficializado. O extremo colombiano, de 24 anos, assinou um contrato válido até 2025." O atleta vai jogar pela segunda vez no futebol europeu, depois de, em 2019, ter representado o Mouscron, da Bélgica. Jogou também no Atlético Nacional, Cúcuta Deportivo, Alianza Petrolera e Atlético Bucaramanga. O sonho de qualquer colombiano é chegar à Europa. Apresentaram-me esta grande oportunidade e aproveitei. Espero dar-vos alegrias, mostrar muito futebol e marcar muitos golos. Espero dar o melhor de mim para juntos alcançarmos os objetivos", afirmou ao canal do clube.