Das lesões ao sonho: a evolução do "lutador" Darwin Núñez

O percurso de Darwin Núñez tem sido de rápida ascensão. Dos começos no Peñarol, a uma transferência para o Almería para poder comprar uma casa aos pais, até ao Benfica. O uruguaio é um dos avançados mais cobiçados atualmente e é descrito como um "lutador", por quem trabalhou com ele quando era jovem.

"Bom, realmente bom. Se continuar saudável, terá uma grande carreira diante dele". As palavras dirigidas a Darwin Núñez são de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, após a partida frente ao Benfica a contar para a Liga dos Campeões. O avançado das águias está a ser ligado a uma transferência para os "reds" a troco de 80 milhões de euros, sendo um dos atacantes mais cobiçados da Europa, com interesse ainda de Manchester United e Atlético de Madrid. Do Peñarol, ao Almería até ao Benfica, muito mudou do jovem que apenas queria comprar uma casa para os pais.

Quando chegou ao Peñarol, do Uruguai, para competir nos sub-19, era um jovem muito introvertido, que com o passar do tempo começou a integrar-se cada vez mais no grupo de trabalho, revelou Gonzalo de los Santos, diretor desportivo do Peñarol, à Sky Sports. Oriundo de uma família humilde, o pai trabalhava na construção civil enquanto a mãe era empregada doméstica. Com poucas possibilidades financeiras, foram feitos muitos sacrifícios para que Darwin pudesse ter as melhores condições para se dedicar ao futebol.