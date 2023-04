Andreia Santos: das limpezas ao título mundial de atletismo

Tomás de Almeida Moreira Hoje às 16:58 Facebook

Andreia Santos sagrou-se campeã do Mundo em corta-mato (10 km) no Mundial de pista coberta, em Masters, na Polónia. A atleta portuguesa do Feirense conquistou também a medalha de ouro na prova de Cross (8 km) e a prata (3000 metros). Mas esta atleta não vive do atletismo, faz limpezas em "part time".

Andreia Santos brilhou no Campeonato do Mundo Masters em pista coberta, ao garantir a segunda medalha de ouro da carreira em provas de corta-mato, nos 10 km, e a primeira no Cross (8 km). Apesar do sucesso desportivo, a atleta, de 37 anos, afirma que ainda não é possível viver exclusivamente do atletismo em Portugal, não recebendo qualquer apoio monetário da Federação: "Além de ser atleta no Feirense, faço limpezas para ajudar a minha vida pessoal. Tenho três filhos e não posso depender do dinheiro do atletismo e dos apoios do clube, da Federação não recebo nada. Todos os dias de manhã, arranjo os meus filhos, levo-os à escola, e treino quando há disponibilidade. À tarde, trabalho nas limpezas".