David Carmo acentua domínio de Braga e F.C. Porto nos negócios lusos

O Sporting de Braga tem cinco vendas entre as dez maiores transferências entre clubes portugueses. O F.C. Porto é o principal comprador no país.

A transferência de David Carmo do Sporting de Braga para o F.C. Porto, a troco de 20 milhões de euros, tornou-se a mais cara de sempre entre clubes nacionais e, simultaneamente, ajudou a acentuar a influência das duas sociedades desportivas, no ranking dos maiores negócios, envolvendo apenas equipas lusitanas.

A passagem do central do Minho para a Invicta destronou da liderança deste top Rafa Silva, jogador que, em 2016/17 foi do Braga para o Benfica, por 16,4 milhões.