David Carmo apontado a clube de dimensão europeia e à seleção nacional

JN Hoje às 10:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Atualmente parado por ter fraturado a tíbia e o perónio, problema que o atirou para a mesa de operações, o defesa central do S. C. Braga David Carmo é um nome que continua a centrar todas as atenções, devido ao potencial que lhe é reconhecido.

O portal especializado em mercado de transferências "Transfermarkt" traçou o perfil do defesa do S. C. Braga, de 21 anos, e nas perspetivas de futuro foi taxativo: "Em suma, torna-se visível que devido às características que detém, mas também, à experiência que está a conquistar ao serviço do S. C. Braga, o jovem-central irá rapidamente ascender para clubes de dimensão europeia e entrar na convocatória de Fernando Santos, a curto prazo".

Recorde-se que David Carmo já foi dado como alvo do interesse de diversos clubes, como por exemplo o Manchester United e o Paris Saint-Germain. No mercado de janeiro, o presidente António Salvador recusou mesmo uma proposta do Liverpool pelo central. Em cima da mesa estiveram quatro milhões pelo empréstimo até ao final da presente temporada mais 20 milhões de euros para a compra definitiva do passe, através de uma cláusula a exercer no final da cedência.

O "Transfermarkt" avalia o defesa em 8,5 milhões de euros, o terceiro maior valor do plantel arsenalista, apenas atrás de Ricardo Horta (14 milhões de euros) e Galeno (10 milhões). David Carmo tem contrato com o S. C. Braga até 2025 e está blindado por uma cláusula de 40 milhões de euros.