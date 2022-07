David Carmo custa 20 milhões ao F. C. Porto e assina até 2027

Nuno A. Amaral Hoje às 21:07 Facebook

Acordo entre os dragões e o Braga abre caminho à transferência do central, a mais cara de sempre entre clubes portugueses.

David Carmo está muito perto de se tornar o primeiro reforço dos dragões para a nova época. Conforme o JN avançou em primeira mão na edição online, na manhã de segunda-feira, a SAD portista já chegou a acordo com o Braga para a contratação do central, de 22 anos, após uma conversa entre os dois presidentes.

Pinto da Costa e António Salvador definiram os moldes da transferência e o F. C. Porto foi autorizado a negociar com o defesa e com o respetivo empresário, Carlos Gonçalves, um contrato que terá a duração de cinco anos. Embora ainda não tenha sido oficializada, o que deverá acontecer esta terça-feira, a transferência vai tornar-se a mais cara de sempre entre dois clubes portugueses, superando as de Rafa (do Braga para o Benfica, por 16,5 milhões de euros, em 2016), e de Paulinho (do Braga para o Sporting, por 16 milhões, em 2021).