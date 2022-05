David Carmo e Ricardo Horta são as novidades na seleção nacional

Fernando Santos chamou 26 jogadores para a competição que venceu em 2019.

Lista de convocados: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, David Carmo, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, João Moutinho, João Palhinha, Rúben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho, Otávio, Gonçalo Guedes, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, André Silva e Diogo Jota.

A convocatória será para os primeiros quatro jogos que a Seleção Nacional vai disputar, frente a Espanha, Suíça (duas vezes) e República Checa.

Portugal irá competir no Grupo A2 da Liga das Nações e estreia-se frente à Espanha, a 2 de junho pelas 19.45 horas. Após a partida no país vizinho, Portugal irá receber a Suíça, no dia 5, e a República Checa quatro dias depois. A seleção nacional visita o terreno dos suíços a 12 de junho, disputando a partida na República Checa a 24 de setembro. A formação orientada por Fernando Santos termina o percurso na fase de grupos contra a Espanha, a 27 de setembro.

O vencedor do Grupo A2 irá qualificar-se para a final four da Liga das Nações, que será disputada em junho de 2023. Em 2019, Portugal conquistou a primeira edição da prova com uma vitória sobre os Países Baixos, por 1-0.

"Vamos ver o que podem dar. Por isso é que são dadas oportunidades. Também no caso do setor defensivo. Tivemos o Tiago Djaló e o Gonçalo Inácio a quem dei os parabéns pelo trabalho feito. Agradou-me muito. Agora, decidi pelo David Carmo e pelo Domingos Duarte para os ver em ambiente de treino, ter contacto, e para aproveitar que esses dois jogadores vão estar em competição, sempre em avaliação com o selecionador Rui Jorge. Entendemos que este era um momento oportuno. Não tem a ver com a questão da qualidade, é importante avaliar o que podem dar. Por muitas avaliações, via TV ou ao vivo, é sempre melhor termos contacto com o jogador e a pessoa", disse Fernando Santos, sobre as novidades na defesa, relativas a David Carmo e Domingos Duarte.

Sobre a convocatória de Ricardo Horta, o selecionador nacional referiu que "sempre fez parte de um lote de jogadores em observação". "Aconteceu agora, com naturalidade, tal como aconteceu com outros jogadores. É uma oportunidade", acrescentou.

PUB

O Mundial 2022 disputa-se em novembro e Fernando Santos admitiu que "estes jogos (da Liga das Nações) servirão de projeção para o que aí vem no Campeonato do Mundo. "Há jogadores que não estão nesta convocatória, e que podiam estar por falta de condições físicas, como o Rúben Dias e o João Félix. O mais importante é começar a pensar no futuro, a participação no Campeonato do Mundo, mas não sobretudo no contexto de jogadores, e sim cimentar o que fizemos no play-off. Convém melhorar, corrigir e manter o que está bem feito", explicou.