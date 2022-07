David Carmo já treinou com a equipa do F. C. Porto

Defesa central português realizou esta quarta-feira o primeiro treino com os dragões.

Um dia depois de ter sido oficializado como reforço do F. C. Porto, o central David Carmo já realizou a primeira sessão de treinos com os dragões. O jovem apresentou-se de manhã no centro de treinos do Olival para se colocar às ordens de Sérgio Conceição. A comitiva azul e branca viaja ao final da tarde desta quarta-feira para o estágio do Algarve, regressando no dia 14.

David Carmo foi contratado ao Braga por 20 milhões de euros e assinou um contrato de cinco temporadas.