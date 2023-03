David Carmo jogou pelo F. C. Porto B e foi elogiado

Nuno A. Amaral Hoje às 20:19 Facebook

Com pouco espaço na equipa principal, David Carmo foi utilizado no F. C. Porto B, na Liga 2, o que mereceu um comentário do treinador António Folha.

"Carmo é um talento da equipa A. Veio a este contexto porque assim o entendeu o mister Sérgio Conceição e acho que fez bem", disse o técnico, após o jogo com o Mafra em que os dragões empataram a um golo. "Ele entendeu isso muito bem, é um grande profissional e fez um jogo muito competente, apesar de já não jogar há muito tempo. A disponibilidade que demonstrou foi fantástica. Veio com esse espírito e está de parabéns", acrescentou António Folha.

A última vez que David Carmo tinha sido titular pelo F. C. Porto foi a 29 de outubro, no empate diante do Santa Clara (1-1), nos Açores. A partir daí, tem vivido uma fase de menor fulgor e, em Alvalade, na vitória frente ao Sporting (2-1), começou no banco de suplentes e entrou na reta final, somando apenas um minuto de utilização.

Na época passada, David Carmo jogou no Braga e transferiu-se para o F. C. Porto por 20 milhões de euros.

Em casa, os dragões empataram com o Mafra (1-1), somando o quarto jogo sem ganhar em casa, num desafio em que a equipa orientada por António Folha começou a perder, mas depois João Mendes empatou o jogo. Os dragões estão na sexta posição da tabela classificativa.