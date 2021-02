David Carmo na rota de sucessão de Sergio Ramos no Real Madrid

Nuno Barbosa Hoje às 10:48 Facebook

David Carmo, defesa central do S. C. Braga, está na lista de potenciais reforços do Real Madrid, avança esta terça-feira o jornal desportivo "AS". O jovem português é apontado como potencial sucessor de Sergio Ramos, caso o internacional espanhol não renove o contrato com o clube, que termina no final da presente temporada.

"O Real Madrid está sempre atento ao mercado português", escreve aquele diário sediado na capital do país vizinho, lembrando os 50 milhões de euros que pagou ao F. C. Porto por Éder Militão.

No entanto, o novo alvo está agora no Minho. Recorde-se que António Salvador travou a saída de David Carmo para o Liverpool no último dia da recente janela de mercado. Conforme o JN deu conta, os reds ofereceram 4 milhões de euros por um empréstimo até ao final da presente época e, nessa altura, pagariam 20 milhões de euros para acionar a opção de compra de 80% dos direitos económicos do central.

O "AS" recorda que outros clubes tentaram a contratação de David Carmo, como por exemplo a Roma, de Paulo Fonseca, no mercado de verão. Ainda de acordo com esse mesmo jornal, o negócio tem pernas para andar, dada a boa relação existente entre os presidentes António Salvador, do S. C. Braga, e Florentino Pérez, do Real Madrid.

David Carmo é descrito como um "portento físico" que, brevemente, chegará à principal seleção nacional. Recorde-se que o central. Tem contrato com o S. C. Braga até 30 de junho de 2025 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. No entanto, os espanhóis acreditam que o negócio se pode fazer por 25 milhões.

Recorde-se que, no jogo da Taça de Portugal, frente ao F. C. Porto, David Carmo fraturou a tíbia e o perónio da perna direita. Já foi, entretanto, operado e enfrenta agora uma paragem de pouco mais de três meses.