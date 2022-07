David Carmo: O miúdo que lançava aos cestos fez-se grande no futebol

Viagem às raízes de David Carmo, o protagonista da maior transferência entre dois clubes portugueses.

Perdeu-se um basquetebolista, ganhou-se um futebolista de eleição, protagonista da transferência mais cara de sempre entre clubes portugueses, quando a SAD portista decidiu pagar 20 milhões ao Braga para contratá-lo. David Carmo, central de 22 anos, é um dos nomes do presente e do futuro do F. C. Porto e da seleção, mas não teve um percurso de vida fácil.

Para lhe conhecermos o passado, é preciso voltar a Aveiro, onde nasceu, no início deste século. Filho de pais ligados ao básquete, experimentou a modalidade do lançamento ao cesto no Beira-Mar, mas a paixão pelo futebol falou mais alto. "Lembro-me de um miúdo tímido, mas com princípios e valores bem alicerçados. Teve uma infância em que a prática desportiva sempre esteve presente. Chegou ao futebol com raízes vincadas no basquetebol. Ainda hoje se vê que é um jovem evoluído no tempo de salto", conta, ao JN, Rui Mota, treinador de David no Centro de Formação e Treino do Benfica, em Estarreja, onde Carmo esteve dois anos, antes de uma experiência na Luz que não correu bem, por alegada falta de confiança dos dirigentes benfiquistas nas capacidades físicas que apresentava.