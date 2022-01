David Carmo regressa frente ao Paços de Ferreira

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 21:35 Facebook

Central jogou pelos sub-23 e em breve será opção para Carvalhal.

David Carmo está de regresso aos relvados quase um ano depois de se ter lesionado. O central competiu, ontem, pela equipa sub-23 do Braga frente ao Rio Ave e deverá regressar às opções da equipa principal no encontro contra o Paços de Ferreira, no próximo dia 12.

Há precisamente 357 dias, a carreira de David Carmo ficou em suspenso. O defesa sofreu uma lesão grave no tornozelo direito no encontro frente ao F. C. Porto, após um lance com Luis Díaz, e teve um longo período de recuperação, que incluiu duas cirurgias. Após um difícil percurso para voltar ao ativo, David Carmo foi titular pelos sub-23 do Braga (vitória por 4-0). O jovem, de 22 anos, teve direito a apoio especial na bancada: Ricardo Horta, André Horta, Francisco Moura, Gorby, Vitinha, entre outros, estiveram presentes no encontro e André Castro recorreu às redes sociais para felicitar o defesa.