Sporting de Braga: David Carmo só sai com oferta que chegue aos 30 milhões

Interesse dos dragões esbarra na intransigência da SAD guerreira, que apenas aceita fazer desconto até os 10 milhões.

O F. C. Porto juntou-se aos interessados em contratar David Carmo, mas a SAD arsenalista, segundo o JN apurou, não está disposta a alterar a política que definiu para este mercado e que, no caso concreto do central, significa não aceitar vender o jogador por menos de 30 milhões de euros.

David Carmo, de 22 anos, tem contrato com o Braga até 2025 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros. Após ter estado sem jogar durante um ano devido a lesão grave, regressou em janeiro deste ano à competição e acabou a época em bom plano, ao ponto de ter sido chamado pela primeira vez à seleção principal portuguesa, ainda que não tenha jogado em nenhum dos quatro jogos de Portugal na Liga das Nações.