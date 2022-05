David Carmo supera concorrência portista e é eleito o melhor defesa da Liga em abril

JN Hoje às 13:15 Facebook

Jovem central do Braga vive um grande momento, após ter recuperado de lesão grave. É o segundo jogador arsenalista a ser premiado em abril, depois do guarda-redes Matheus Magalhães.

David Carmo, central que atua pelo Braga, foi eleito o melhor defesa da Liga no mês de abril. O jovem jogador, de 22 anos, recebeu 30,56% dos votos, superando os portistas Mbemba (18,75%) e Pepe (15,97%), que fecham o pódio.

Peça importante na manobra defensiva dos bracarenses, David Carmo foi totalista durante o último mês, no qual a equipa orientada por Carlos Carvalhal apenas sofreu dois golos, ambos no duelo com o Benfica (3-2).

O melhor defesa do mês é eleito numa votação em que participam os treinadores do principal campeonato nacional.

David Carmo é o segundo jogador do Braga a ser premiado como o melhor do mês da Liga, depois de Matheus Magalhães ter sido eleito o melhor guarda-redes em abril.