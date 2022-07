David Carmo veste à "Dragão" e Lewandowski pressionado por multa milionária

JN Hoje às 20:56 Facebook

David Carmo oficializado no F. C. Porto a troco de 20 milhões de euros. Pela Alemanha, desejo de Lewandowski rumar ao Barcelona continua a dar muito que falar.

F. C. Porto: David Carmo assinou por cinco épocas com os dragões, que pagam 20 milhões de euros ao Braga. Este acaba mesmo por ser o negócio entre clubes portugueses que envolveu mais dinheiro. Carmo fica ligado até 2027 aos azuis e brancos com uma cláusula de 80 milhões de euros.

"Penso sempre passo a passo e em dar passos curtos no momento certo. Sinto que isto é um voto de confiança pelo trabalho que tenho vindo a fazer e será da mesma maneira que que vou continuar, porque trouxe-me até aqui e essa é a única maneira de ter sucesso", disse o mais recente reforço do F. C. Porto.

Famalicão: O médio Samuel Lobato renovou até 2026. "Esta renovação é uma prova da confiança que o clube tem em mim. Compete-me agora provar em campo os motivos para esta renovação", salientou o jogador que chegou ao clube minhoto proveniente dos sub-23 do Sporting.

Bayern Munique: A vontade já assumida de Lewandowski se mudar para Barcelona tem feito correr muita tinta e, mais recentemente, foram revelados detalhes sobre uma possível multa milionária que o jogador terá de pagar. A possibilidade de o avançado polaco não se apresentar às ordens de Julian Nagelsmann é real e, caso aconteça sem um entendimento, Lewandowski poderá ter de pagar uma multa entre 1,8 e 3,6 milhões de euros, segundo avançou a imprensa alemã. Lewandowski tem mais um ano de contrato com o campeão alemão.

Al-Hazm: Filipe Gouveia é o novo treinador do Al-Hazm, da Arábia Saudita. Este será um regresso do técnico, de 49 anos, ao país saudita, uma vez que já orientou o Al-Jabalain e o Al Taawon, entre 2019 e 2021.

Tottenham: De regresso à Liga dos Campeões, Antonio Conte continua à procura de reforços para a defesa e Pau Torres é um dos principais alvos. Caso o negócio não se concretize, Clément Lenglet (Barcelona) é outra opção que está em cima da mesa.