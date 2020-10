David Gaudu vence 11.ª etapa em dia sem diferenças no top 3 da geral

JN/Agências Ontem às 17:30 Facebook

O ciclista francês (Groupama-FDJ) venceu isolado no alto de la Farrapona, ponto final de uma 11.ª etapa da Volta a Espanha em que Nelson Oliveira (Movistar) andou em fuga e Primoz Roglic (Jumbo-Visma) manteve a liderança.

Vindo da fuga do dia, o jovem de 24 superiorizou-se a Marc Soler (Movistar), o último dos seus companheiros de escapada, que foi integrada por Oliveira, e cumpriu os 170 quilómetros desde Villaviciosa em 04:54.13 horas, quatro segundos diante do espanhol. O australiano Michael Storer (Sunweb) foi terceiro, a 52 segundos.

Os três primeiros da geral chegaram a 01.03 minutos de Gaudu, com Primoz Roglic a manter a camisola vermelha, empatado em tempo com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo, e Dan Martin (Israel Start-Up Nation) a 25 segundos, na terceira posição.

No domingo, disputa-se a 12.ª etapa, uma ligação de apenas 109,4 quilómetros, com partida em Pola de Laviana e chegada no alto do emblemático Angliru.