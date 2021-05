David Luiz deixa o Arsenal no final da temporada

JN/Agências Hoje às 20:23 Facebook

O internacional brasileiro, que já representou o Benfica, vai abandonar o Arsenal no final da atual temporada, depois de dois anos ao serviço dos gunners, anunciou esta terça-feira o treinador.

"Falámos e discutimos a situação de David Luiz várias vezes até tomarmos a decisão final", afirmou Mikel Arteta, em conferência de imprensa, referindo-se à não renovação do contrato do central de 34 anos, que termina em julho, passando a ser um jogador livre.

No Arsenal, David Luiz fez um total de 73 jogos, tendo conquistado uma Taça de Inglaterra e uma Supertaça, numa carreira bastante ligada ao futebol inglês, já que antes tinha representado o Chelsea.

"Tive o privilégio de trabalhar com ele durante 18 meses e gostei muito. Vivemos grandes momentos e ele ajudou-me muito. Quero dizer obrigado por tudo e desejar-lhe a melhor sorte do mundo no próximo passo da sua carreira. Tenho a certeza de que ainda tem muitos anos como jogador", referiu Arteta.

Formado no São Paulo e no Vitória da Bahia, David Luiz chegou ao Benfica em 2006/07, com apenas 19 anos, e manteve-se na Luz durante cinco épocas, tendo depois rumado ao Chelsea.

Em 2014/15, o defesa brasileiro deixou Londres e mudou-se para o Paris Saint-Germain, acabando por regressar ao Chelsea apenas dois anos depois, mantendo-se mais tarde na capital inglesa para representar o Arsenal.

Pelo Brasil, Luiz tem 57 internacionalizações e três golos marcados.