David Moina rescinde com o Lagares

Agostinho Maia Hoje às 15:36 Facebook

Twitter

Partilhar

David Moina já não é o treinador do Lagares, da Divisão de Honra, depois de ter rescindido amigavelmente com o clube de Felgueiras

O substituto será Sérgio Magalhães, ex-treinador do Caíde de Rei. Curiosamente, esta rescisão vem após um triunfo significativo do Lagares, pois, este domingo tornou-se a primeira equipa a vencer o S. Lourenço do Douro, da Série 2, em 2021/22 (2-1).

Por agora a equipa de Felgueiras segue no sexto lugar da classificação, com 30 pontos.

Uma "chicotada" nunca vem só

Também o Boim, emblema da 2.ª Divisão (Série 2) trocou de treinador. Luís Santos terminou a ligação que tinha com o emblema de Lousada e entrou Joel Mendes para o substituir. Uma particularidade desta mudança técnica é que o Boim, neste momento, lidera a classificação, de forma isolada, numa altura em que faltam dez jornadas para o fim do campeonato.

Em 24 partidas, nesta temporada, o Boim só perdeu por três ocasiões, tendo empatado cinco vezes.