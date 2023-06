David Neres alvo de processo disciplinar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta quinta-feira, a instauração de um processo disciplinar a David Neres.

Em comunicado, o organismo não refere o motivo da decisão mas o mesmo estará relacionado com as provocações que o jogador do Benfica fez a Otávio e Pote quando festejava o 38.º título dos encarnados.

""Instauração de processo disciplinar a David Neres Campos, por deliberação da secção profissional, de 30 de maio de 2023, tendo por objeto apuramento da eventual relevância disciplinar de factualidade constante de notícias divulgadas na comunicação social", pode ler-se.

No sábado, ainda no Estádio da Luz, quando os jogadores dos encarnados festejavam a conquista do campeonato depois de vencerem (3-0) o Santa Clara, David Neres provocou os principais rivais: "Chupem lagartos, chupem tripeiros", pode ouvir-se num vídeo que circulou nas redes sociais. Mais tarde, durante um direto no Marquês de Pombal no Instagram, o jogador do brasileiro identificou Otávio e Pedro Gonçalves, jogadores do F. C. Porto e Sporting, respetivamente, com quem se desentendeu em dois clássicos, e escreveu "Chupa" e "Chora bebé".

Já no domingo, também nas redes sociais, O F. C. Porto publicou um vídeo com o golo que Otávio marcou no Estádio do Dragão, diante do Vitória de Guimarães. Na publicação, David Neres comentou "Cadê o sorrisinho" mas não ficou sem resposta: "David Neres, ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz", escreveu Otávio.

Mais tarde, a 30 de maio, o F. C. Porto anunciou que ia apresentar uma participação no Conselho de Disciplina. "Caso as pessoas não tenham reparado que isto aconteceu, o F. C. Porto encarregar-se-á de fazer chegar estas coisas à FPF para que não haja a desculpa de que não sabiam. A nossa expectativa é que o jogador seja devidamente castigado, tal como já foram outros no passado", disse o diretor de comunicação dos dragões, Francisco J. Marques.