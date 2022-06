David Neres com cláusula de 100 milhões de euros

Rui Farinha Ontem às 22:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo foi oficializado pelos encarnados. Confirmada também a saída de Everton por 13,5 milhões de euros.

O clube da Luz anunciou a contratação de David Neres, extremo, de 25 anos, que chega proveniente do Shakthar. No comunicado enviado à Comissão do Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), as águias confirmam a contratação por 15,3 milhões de euros pela totalidade do passe do jogador, que rubricou contrato por cinco épocas, até 2027, e que fica blindado com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

"Todos sabem da força do Benfica, um grande clube e fico feliz por ter esta oportunidade", começou por dizer o brasileiro, que chega ao Benfica depois de cinco anos no Ajax e uma experiência fugaz na Ucrânia. "Espero ter uma adaptação fácil, depois de cinco anos nos Países Baixos, língua e clima diferentes e aqui tenho tudo a favor. Espero que seja muito mais fácil", explicou David Neres.