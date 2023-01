David Neres de regresso para o lugar de Rafa  

Luís Antunes Hoje às 00:10 Facebook

Brasileiro é opção com o Portimonense. Extremo volta na Taça

David Neres foi o grande ausente do embate com o Braga, mas tudo indica que regresse às ordens de Roger Schmidt no confronto com o Portimonense, sexta-feira, na Luz. O brasileiro será o substituto de Rafa, que irá falhar o duelo depois de ter atingido o limite de cartões amarelos. Neres, que mantém um programa de gestão pelo facto de ter estado sem competir antes de chegar à Luz, começou a treinar sem limitações no início da semana, já recuperado do traumatismo na perna esquerda contraído no particular com o Sevilha. A resposta não terá sido a ideal e o técnico decidiu não arriscar, poupando-o para os compromissos seguintes.

Rafa, o quarto elemento mais utilizado no plantel, volta no jogo com o Varzim, dos oitavos de final da Taça de Portugal.