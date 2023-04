David Neres esfria cabeça e volta ao onze 

Luís Antunes Hoje às 23:17 Facebook

Extremo arrependido pela reação a quente com o Inter. Vai ser chamado à ação frente ao Chaves.

David Neres vai voltar ao onze titular das águias no embate de sábado, em Chaves. O brasileiro regressa confiante à equipa depois de dois jogos utilizado a partir do banco, com F. C. Porto e Inter de Milão, num momento em que o Benfica não pode vacilar.

O regresso do extremo brasileiro resulta, à partida, do bom momento do jogador, mas também pelo impedimento de Florentino, que viu o quinto cartão amarelo. O último cenário implica o recuo do norueguês Aursnes e abre uma vaga no apoio ao trio do ataque.