David Neres está mais perto do Benfica

Luís Antunes Hoje às 00:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo brasileiro ligado do Shakhtar Donetsk cada vez mais próximo de ser jogador das águias em 2022/2023.

Ao que apurámos, os contactos entre os dois clubes intensificaram-se nos últimos dias e o antigo futebolista do Ajax, que se mudou para o Shakhtar em janeiro e que nunca chegou a atuar em jogos oficiais pelos ucranianos, devido à invasão do país pela Rússia, viu crescer significativamente a possibilidade de dar continuidade à carreira na equipa encarnada.

Tal como o JN escreveu oportunamente, David Neres estava a ser cobiçado pelas águias, que ainda detêm um crédito de 17 milhões de euros junto do Shakhtar, devido à venda de Pedrinho. O avançar da operação foi inicialmente referido, esta sexta-feira, pelo site goal.com e já confirmado pelo JN junto de fonte próxima do processo.

David Neres teve propostas do Corinthians e do São Paulo, mas nunca escondeu, junto dos contactos mais próximos, o desejo de continuar a jogar na Europa. A contratação pelo Benfica de Roger Schmidt, técnico que conhece bem o ex-jogador do Ajax, também parece ter contribuído para a aceleração do processo.

O extremo brasileiro aufere um vencimento superior a três milhões de euros, valor que os encarnados terão agora de negociar, podendo a solução passar pela implementação de um sistema de prémios.