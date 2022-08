David Neres pára e João Mário em dúvida para o Midtjylland

JN Hoje às 15:44 Facebook

David Neres juntou-se aos centrais Lucas Veríssimo e João Victor no boletim clínico das águias, a poucas horas do encontro com o Midtjylland, para a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. João Mário esteve no relvado.

O avançado David Neres não treinou, hoje, com o restante plantel do Benfica, que continua a preparar a segunda mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, frente ao Midtjylland, na Dinamarca. O brasileiro realizou tratamento, juntando-se a Lucas Veríssimo e João Victor na lista de indisponíveis para Roger Schmidt, por motivos físicos.

João Mário, que saiu lesionado do jogo frente ao Arouca, que abriu a edição 2022/2023 da Liga, foi visto no relvado, mas a sua disponibilidade para o encontro desta terça-feira é ainda uma incógnita.

"O João Mário está muito melhor hoje. Vai estar no treino, para perceber se tem queixas. Deve viajar e ainda há hipótese de jogar, mas não há certeza", admitiu Roger Schmidt, treinador das águias, na antevisão ao encontro na Dinamarca.

Com uma vantagem de 4-1, construída na primeira mão da eliminatória, o Benfica defronta o Midtjylland, na terça-feira (18:45 horas), tendo já no horizonte o playoff, a última etapa antes da fase de grupos da Champions. Caso supere o Midtjylland, defrontará o vencedor do duelo entre Dínamo Kiev e Sturm Graz.