David Neres pulveriza números de Cebolinha

Luís Antunes Hoje às 00:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Tem o triplo de golos marcados e quase o dobro das assistências, na melhor época da carreira

Depois de altos e baixos, David Neres encontrou o caminho dos golos e das boas exibições. O brasileiro já marca há dois jogos seguidos, atingiu os 12 golos e assistências, numa prestação superior à melhor época da carreira, em 2017/18. Aí, então no Ajax, tinha 10 golos com o mesmo tempo de jogo (2227 minutos) que na atual época. No final, chegou aos 14, apenas mais dois que o atual registo, e desenhou o mesmo número de passes decisivos, 12, já alcançados em 2022/23..

Neres já pulverizou o rendimento de Everton Cebolinha, o antecessor, que se estreou na Luz em 2020/21. Com o mesmo tempo na primeira época, Neres já conseguiu o triplo dos golos e quase o dobro das assistências do compatriota, que, em igual período, registava quatro tentos e sete passes letais.

recusa de 35 milhões