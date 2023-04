David Neres reclama espaço no onze das águias

JN Hoje às 10:11 Facebook

Utilizado com irregularidade por Roger Schmidt, David Neres foi suplente utilizado nas derrotas com o F. C. Porto e com o Inter de Milão. No fim da partida de terça-feira à noite, saiu muito irritado do relvado e nem Luisão, diretor técnico da equipa, o travou.

A primeira temporada nas águias está um pouco aquém do sonhado. Contratado ao Shakhtar Donetsk, o futebolista, de 26 anos, teve um início de época fulgurante, porém perdeu algum espaço face à aposta do treinador alemão em Aursnes para as linhas mais adiantadas. Entre João Mário, Rafa e Neres, um tem de sair e Schmidt tem optado pelo brasileiro.

Titular pela última vez frente ao Rio Ave - Florentino ficou de fora e Aursnes recuou -, David Neres sentou-se no banco nas partidas com os dragões e com o conjunto italiano. Frente ao F. C. Porto, entrou aos 56 minutos, até ao final efetuou um remate e um cruzamento perigoso.

Já com o Inter esteve mais interventivo e pertenceu-lhe o passe que isolou Gonçalo Ramos no último minuto do jogo, no entanto o remate do português foi defendido com competência por Onana. Finalizado o encontro, Neres abandonou muito irritado o relvado, Luisão pediu de imediato o seu regresso ao campo para, juntamente com os colegas, agradecer o apoio dos adeptos, mas o jogador seguiu diretamente para o balneário. A derrota por 0-2 pesou.

Com Rafa a dar sinais de quebra de rendimento, Neres pode ser opção inicial frente ao Chaves, no sábado, em Trás-os Montes. Dono de 12 golos e de 12 assistências em 40 partidas pelos encarnados, o avançado quer uma oportunidade.

A sete jornadas do fim do campeonato, Gonçalo Guedes, recuperado de uma artroscopia ao joelho esquerdo, é também reforço no ataque. A luta pela titularidade no Benfica está ao rubro.