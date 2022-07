David Neres rejeita estatuto de estrela

JN/Agências Hoje às 15:19 Facebook

Twitter

Partilhar

David Neres, contratado até 2027 pelo Benfica, rejeitou o estatuto de estrela, face à saída de Darwin para o Liverpool.

"Não, todos têm qualidade, creio que não temos estrelas ou uma estrela, mas um grupo muito forte. Como disse, temos muitos jogadores de muita qualidade e o que posso prometer sempre é garra, dedicação e vontade de vencer", salientou o extremo.

David Neres falou aos jornalistas antes de mais um treino no estágio do Benfica em Inglaterra, com o jogador a dizer que este início tem servido para "assimilar" as ideias do treinador, na antecâmara de uma época exigente.

"Estou-me a sentir bem, a trabalhar forte, a assimilar a cada dia mais as ideias do mister, estamos muito focados e preparados para a época que aí vem", acrescentou.

David Neres sublinhou que o primeiro grande objetivo é estar na fase de grupos da Liga dos Campeões e que o trabalho prossegue nesse sentido, apesar das pré-épocas serem sempre fisicamente difíceis.

"Tenho certeza de que vamos estar prontos, o nosso objetivo é entrar na fase de grupos da Liga dos Campeões, vamos trabalhando dia a dia, ouvindo o que o mister tem a dizer, aprender as suas ideias, para chegarmos lá preparados", reiterou.

Em relação ao alemão Roger Schmidt, novo treinador das águias e que Neres conhece do campeonato dos Países Baixos, em que foram adversários, o extremo brasileiro tem boas indicações.

PUB

"Conhecia da Holanda [Países Baixos], enfrentámos algumas vezes, creio que é um treinador muito capaz, creio não, tenho a certeza, com ideias ofensivas e é o que a gente precisa", finalizou o futebolista.