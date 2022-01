David Nzanza reforça o Braga

JN Hoje às 20:59 Facebook

O avançado de 18 anos foi, esta quinta-feira, oficializado no clube arsenalista. David Nzanza assinou um contrato válido por uma época e meia e pode alinhar ao serviço da equipa B, sub-23 e sub-19.

O internacional angolano, que em 2019 esteve presente no Campeonato do Mundo de sub-17 e também já foi chamado à seleção A, considerou-se um jogador "veloz" e "forte, que "gosta de marcar golos" e não escondeu a satisfação por assinar pelo clube arsenalista.

"Quero agradecer ao S. C. Braga pela oportunidade que me está a dar e sinto-me muito feliz por estar aqui. É um clube grande e desde que vim aqui treinar à experiência acolheram-me como um filho. Mostrei o que sei e estou contente por estar no SC Braga". No início foi um pouco difícil adaptar-me à parte tática, mas agora estou com ritmo e já sei como as coisas funcionam. Sinto-me com muita vontade", disse David Nzanza em declarações aos meios de comunicação do clube.