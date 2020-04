David Tavares arrependido após detenção por conduzir sem carta

JN/Agências Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio David Tavares, do Benfica, assumiu esta sexta-feira estar arrependido, numa publicação na rede social Instagram, após ter sido detido por conduzir sem carta de condução.

"Há momentos na vida que nos marcam e dos quais nos arrependemos. Acho que já aconteceu a qualquer um de nós. Mas reconhecer os erros só faz sentido se isso também nos ajudar a crescer. No meu caso, posso garantir que é isso que procuro sempre fazer: melhorar todos os dias e aprender com cada um dos passos errados", lê-se na mensagem do médio de 21 anos.

Em 5 de abril, David Tavares foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP), numa operação de trânsito para controlo do estado de emergência.

Na altura, fonte do Benfica confirmou à Lusa a "ocorrência de âmbito privado do jogador".

"Naturalmente, será objeto de análise dos regulamentos disciplinares do clube por parte de um jovem que sempre pautou a sua conduta da forma mais positiva", concluiu a mesma fonte encarnada.