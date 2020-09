Luís Antunes Hoje às 19:36 Facebook

David Tavares, médio do Benfica, está a acaminho do Moreirense, emblema onde irá jogar por empréstimo até final da temporada. A oficialização do acordo está iminente.

O jovem médio dos encarnados, de 21 anos, não integrava os planos de Jorge Jesus e será assim cedido ao clube de Moreira de Cónegos.

David Tavares chegou às águias em 2016 (juniores). Bruno Lage promoveu-o ao plantel principal em 2019/20, mas o atleta jogou poucos minutos (36) em dois encontros: Leipzig e Vitória de Setúbal.