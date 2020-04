David Tavares detido por conduzir sem carta

Hoje às 10:24 Facebook

David Tavares, médio do Benfica, foi detido numa operação da PSP de Lisboa, que verificava se os condutores tinham motivo válido para andar na estrada durante o estado de emergência.

O jogador, de 21 anos, circulava no Túnel do Grilo, em Lisboa, onde decorria uma operação da PSP de controlo da obrigatoriedade de recolhimento, ao abrigo do estado de emergência decretado por causa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o Maisfutebol, fonte do Benfica admitiu a deteção do jovem jogador e a abertura de um inquérito disciplinar. "Apenas confirmamos uma ocorrência de âmbito privado do jogador, que naturalmente será objeto de análise dos regulamentos disciplinares do clube por parte de um jovem que sempre pautou a sua conduta da forma mais positiva".

A mesma fonte adiantou que "a ocorrência foi naturalmente acompanhada pela estrutura de futebol a partir do momento em que tomou conhecimento da situação", negando que tenha sido o diretor geral Tiago Pinto, a acompanhar David Tavares à esquadra policial.